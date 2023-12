Especialista em Direito do Trabalho e Eleitoral, João Henrique Leoni Ramos, 41 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (6), em Caxias do Sul. Ele estava internado desde sábado (2) no Hospital da Unimed. O advogado morreu por volta das 8h. Ramos era conhecido pela atuação na política, já que atuou como coordenador de bancada do PP na Câmara de Vereadores do município.