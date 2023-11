Com o objetivo de contribuir com a melhora do quadro clínico de pacientes em situação de vulnerabilidade social, o Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, implantou um serviço que vai além do olhar médico. Há um ano, uma equipe multiprofissional faz visitas à beira do leito para identificar as necessidades dos internados em várias áreas, não somente a biológica, mas também social, espiritual e psicológica. A prática tem produzido bons resultados e acabou recebendo reconhecimento estadual.