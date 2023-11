União da Serra é o município da Serra gaúcha com a maior parcela de homens na população, segundo os dados do Censo Demográfico 2022. A cidade, que também é a segunda menos populosa do RS, tinha 623 homens (53,25%) e 547 mulheres (46,75%) na época em que a pesquisa foi realizada, entre o segundo semestre do ano passado e os primeiros meses de 2023, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).