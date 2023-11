Caxias do Sul poderá receber, em um único endereço, uma sede regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e uma base de bombeiros dedicada a atender ocorrências na Rota do Sol. O projeto está com negociações avançadas e envolve permuta de imóveis entre o Estado e a construtora Toniolo, Busnello, proprietária do prédio que pode abrigar os serviços.