O Natal Borbulhante de Garibaldi segue com atrações nas quintas, sextas, sábados e domingos, na Vila do Papai Noel (Praça das Rosas) e na Vila Natalina (Rua Júlio de Castilhos). Neste domingo (3), a partir das 19h30min, no Centro Histórico, ocorre o tradicional desfile cênico inclusivo de Natal, apresentado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Garibaldi.