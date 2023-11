Quem quiser ajudar as vítimas de enchentes do município de São Sebastião do Caí podem doar alimentos não perecíveis, água potável, materiais de higiene, roupas, agasalhos e demais objetos em Caxias do Sul. Diariamente, das 8h às 18h, um caminhão está estacionado em frente ao UCS Teatro, na Universidade de Caxias do Sul (UCS) para arrecadar as doações.