Albertina Alves Albuquerque, 113 anos, recebeu nesta quarta-feira (1º) o título de Cidadã Caxiense. O ato ocorreu na Câmara Municipal com o objetivo de valorizar o papel comunitário desempenhado ao longo dos anos pela mulher e, também, por ela ser a cidadã mais longeva de Caxias do Sul. A iniciativa do título foi idealizada pelo vereador Alexandre Bortoluz (PP).