Futuro Notícia

Técnico do Juventude comenta baixa de volante titular e busca por reforços

Caíque não joga mais na temporada de 2024. Atleta rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e só voltará aos gramados no final do primeiro trimestre de 2025. O volante reserva Peixoto recebeu o mesmo diagnóstico

05/08/2024 - 08h00min Atualizada em 06/08/2024 - 19h47min