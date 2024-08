Adversário do Juventude na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (1º), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, o Fluminense vive um novo momento com a chegada de um zagueiro que ainda esbanja qualidade em campo. O time vem de três vitórias no Brasileirão após o zagueiro Thiago Silva assumir a titularidade na defesa.