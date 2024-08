A tranquilidade voltou a reinar no Estádio Centenário após a vitória sobre o ABC e a confirmação matemática de que o Caxias não corre mais riscos de rebaixamento na Série C do Brasileiro. Nesta quarta-feira (21), à tarde, o grupo de atletas voltou aos treinos dando início à preparação para a partida com o CSA, no sábado (24). O confronto é válido pela 19ª rodada da competição.