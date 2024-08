No papel Notícia

Com novidade na lateral, Juventude está escalado para enfrentar o Athletico-PR

Alviverde entra em campo na Ligga Arena, em Curitiba, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Retrospecto do Papo fora de casa não é bom na elite. Time tem apenas três empates longe do Jaconi

18/08/2024 - 17h42min Atualizada em 18/08/2024 - 17h44min