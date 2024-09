Novidade no elenco Notícia

Com nome no BID, reforço do Juventude fica à disposição de Jair Ventura

Atleta estava no futebol japonês e tem passagens por Bahia e Flamengo. Volante vinha fazendo trabalhos específicos com o elenco de jogadores, aprimorando a forma física para atuar com a camisa do Juventude

27/08/2024 - 15h27min Atualizada em 27/08/2024 - 15h29min