O Juventude vai encarar o Inter nesta quarta-feira (14), às 19h30min, no Estádio Beira-Rio, pela sexta vez no ano. O duelo é atrasado da sexta rodada do Brasileiro. O alviverde só tem uma derrota para o colorado, que foi no primeiro compromisso do ano pelo Estadual. Depois, uma vitória na casa do rival e três empates.