No quesito velocidade, o time de Roger Machado está na ponta dos cascos, como dizem os gaúchos. Paulo Paixão dispensa apresentações. Pentacampeão com a Seleção Brasileira, o profissional é o responsável pela preparação física do grupo. E a equipe do Juventude apresenta bons números neste começo de Campeonato Brasileiro, não apenas na pontuação, mas na intensidade demonstrada em campo.