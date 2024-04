O primeiro reforço do Caxias para a Série C já está no Estádio Centenário. Trata-se do lateral-esquerdo Mateus Mendes, de 32 anos. O jogador estava no Azuriz, na disputa do Campeonato Paranaense, e chega para disputar posição com Dudu Mandai. Ele foi contatado ainda durante o Estadual e aceitou o desafio da direção grená.