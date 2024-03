O Caxias finalizou a preparação para encarar o Grêmio pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão. O Grená realizou um treino fechado na manhã nesta segunda-feira (25). Depois, a delegação foi para Porto Alegre. Na terça-feira (26), às 21h, o Caxias encara o Tricolor em busca de uma vaga à final do Estadual. No jogo de ida, o time da Serra perdeu por 2 a 1, no Estádio Centenário. Para avançar, a equipe de Argel precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória pelo placar simples levará o jogo para os pênaltis.