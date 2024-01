Vencer é importante. Com desempenho e goleada, então é a combinação perfeita. Foi assim que o Juventude derrotou o Guarany-Ba na noite desta quarta-feira (24), em Bento Gonçalves. Pela segunda rodada do Gauchão 2024, a equipe de Roger Machado mostrou produtividade, eficiência e domínio diante do adversário. Impondo uma goleada de 4 a 0.