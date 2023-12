Neste sábado (2) quatro equipes da Serra vão disputar as finais do Estadual Sub-14 de Vôlei Feminino na Universidade de Caxias do Sul (UCS). As meninas do Recreio da Juventude, Bento Vôlei, Apavôlei/UCS e Nova Petrópolis vão para mais uma decisão no Voleibol sub-14. A fase final do Estadual Mirim vai reunir as seis melhores equipes classificadas da temporada em busca do título da competição.