A pré-temporada grená entrou na segunda semana de atividades com ênfase aos trabalhos físicos. Apenas na manhã desta quinta-feira (14), o técnico Gerson Gusmão comandou o primeiro trabalho tático. Ainda é cedo para esboçar uma primeira formação de time. Enquanto isso não acontece, o preparador físico Carlos Eduardo Maus comanda as atividades no CT Baixada Rubra. E o profissional avaliou o período de atuação.