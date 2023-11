A história de Alan Ruschel transcende os limites da superação e da persistência. Desde a tragédia na Chapecoense, o atleta, um dos sobreviventes do voo, iniciou uma nova luta no futebol. A de não ser contratado "apenas por pena" e demonstrar dentro de campo que ainda poderia conquistar grandes objetivos na carreira. E, no Juventude, o lateral-esquerdo viveu momentos marcantes nesta temporada.