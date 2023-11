O Juventude chegou por volta das 15h30min no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE, para o jogo mais importante do ano para o alviverde. O time precisa de uma vitória simples, diante do Ceará, para conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. A partida começa às 17h e terá transmissão da Rádio Gaúcha para todo o Estado e Rede Gaúcha SAT.