O Juventude finalizou na manhã desta quinta-feira (22), em Caxias do Sul, a preparação para o duelo decisivo contra o Ceará. O último treino antes do confronto já será em solo cearense. A delegação alviverde saiu por volta das 11h45min com destino a Porto Alegre. O voo que levará o Verdão até o Ceará fará uma parada em Brasília e chegará em Fortaleza por volta das 23h50 min.