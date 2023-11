O dia 25 de novembro de 2023 pode ser daquelas datas que ficará na memória do torcedor do Juventude para todo o sempre. Bem como foi naquele 29 de janeiro de 2021, a última vez em que o clube disputava o acesso à Série A, diante do Guarani, em Campinas. Na oportunidade, a vitória por 1 a 0, com gol de Renato Cajá, garantiu ao time de Pintado uma das vagas à Primeira Divisão.