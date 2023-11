O atual elenco da ACBF tem um desafio. Acabar com o jejum de oito anos sem conquistar o título da Liga Nacional. No entanto, antes, precisa acabar com outra escrita. Nas últimas sete temporadas, foram cinco eliminações nas quartas de final. E para avançar às semifinais, o time de Carlos Barbosa terá pela frente o tradicional Joinville. O jogo de ida será neste domingo (5), às 11h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra.