A economia de Caxias do Sul cresceu 2% em abril 2024 na comparação com o mês anterior. O setor de serviços (3,8%) e a indústria (2%) apresentaram resultado positivo, enquanto o comércio teve queda de -0,9%. Já na comparação de abril deste ano com abril de 2023, os números foram ainda melhores, com evolução de 18,7%. Todos os setores cresceram. O setor de serviços (21,6%) e a indústria (21%) foram os que mais impulsionaram a ascensão. Os números foram divulgados na manhã desta quinta-feira (13) pela Câmara da Indústria Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).