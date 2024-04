O reaquecimento do setor pós-pandemia, aliada à experiência no ramo, motivaram a musicista Dhembla Araújo e a confeiteira Cleusa Albuquerque a promoverem primeira edição da Expo Noivas e Eventos em Caxias do Sul. A feira abre na noite desta sexta-feira (12) e segue até domingo (14), na Villa Basilico, com a expectativa de atrair mais de 3 mil visitantes e 25 expositores da Serra gaúcha.