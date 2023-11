Ampliando a oferta de serviços próprios, a Unimed Nordeste-RS inaugura nesta quarta-feira (8), às 19h, o Serviço de Onco-Hematologia. Localizada no 7º andar do Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul, a unidade foi projetada para o tratamento especializado e exclusivo de pacientes onco-hematológicos. O objetivo é ser uma referência na região em tecnologia e atendimento humanizado, mesmo conceito que norteia a criação dos outros serviços disponíveis no hospital.