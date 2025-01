Documentários "Os Sonhos de Pepe" e "Luiz Melodia - No Coração do Brasil" entram em cartaz nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Cena de "Luiz Melodia - No Coração do Brasil"

A Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul, traz dois documentários como estreias desta semana, com ambos entrando em cartaz na quinta-feira.

“Os Sonhos de Pepe”, de Pablo Trobo, que retrata a vida do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, ficará em cartaz até este domingo, com sessões diárias às 15h. A classificação é livre.

Já “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, dirigido por Alessandra Dorgan, celebra a trajetória do icônico cantor e compositor brasileiro. O longa estará em cartaz também até domingo, com sessões às 17h, mas irá permanecer também na semana seguinte (6 a 9/2), com sessões às 15h. Classificação 12+.