A edição comemorativa de 10 anos do Mão Amiga Gourmet ocorre no dia 23 de novembro, a partir das 19h30min, no Restaurante Tulipa, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O ingresso custa R$ 220 por pessoa e pode ser comprado na secretaria do Mão Amiga ou com as cozinhas participantes.