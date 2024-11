No espetáculo da turnê Bem Mais que os Meus 20 e Poucos Anos, que desembarca em Caxias do Sul nesta sexta-feira (8), Fábio Jr. apresenta ao público uma seleção de 20 canções de seus 70 anos de idade e 50 anos de carreira. O show ocorre no Ginásio do Sesi. Os portões abrem às 19h30min e o espetáculo deve iniciar às 22h30min. A última vez do cantor em Caxias do Sul foi na Festa da Uva de 2016.