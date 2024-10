Com o tema Aventure-se no mundo colorido da imaginação, começa nesta quarta-feira (23) a 42ª edição da Feira do Livro de Vacaria. O evento ocorre no Mercado Público, sempre a partir das 8h30min, onde serão realizadas diversas atividades de lúdicas, além da venda de livros. O encerramento será no domingo (27).