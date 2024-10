O balanço mais recente da Feira do Livro de Caxias do Sul aponta que 28.217 obras foram vendidas desde a abertura do evento literário, no dia 27 de setembro, até esta sexta-feira (11). A estimativa, conforme o coordenador da Feira do Livro, Cássio Immig, é de que cerca de 113 mil pessoas passaram pela Praça Dante Alighieri.