O clima ensolarado e de temperatura amena previsto para este final de semana é um convite para quem ainda não prestigiou a 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul. A expectativa é de boas vendas não só pelo tempo firme, como também pelos números da semana passada, quando cerca de 30 mil pessoas passaram pela Praça Dante Alighieri e 7.650 livros foram comercializados no sábado e no domingo.