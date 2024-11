Com convidados especiais, Grupo Sem Razão faz show de gravação do seu primeiro DVD neste domingo, em Caxias

Uma das sensações da cena regional do pagode, o grupo Sem Razão quer dar um passo além na carreira e se consolidar entre as bandas mais requisitadas do Estado, além de fazer seu trabalho autoral alcançar patamar nacional. Com ousadia e alegria, os caxienses irão gravar neste domingo o seu primeiro material em vídeo ao vivo, a ser lançado em clipes no YouTube e nas redes sociais, intitulado De Beijo em Beijo. O show de gravação será no Café de La Musique, às 21h (a casa abre às 18h30min).