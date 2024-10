"São Pedro continua sendo um parceiro do nosso concerto". A fala bem-humorada do maestro Manfredo Schmiedt, em meio a brincadeiras sobre o uso de protetor solar e chapéu, é, de fato, uma verdade. O clima agradável e convidativo tem sido habitual nas últimas edições do Concerto da Primavera, em Caxias do Sul. A ajudinha do santo se repetiu nesse domingo (20): o dia de sol e calor atraiu cerca de 8 mil pessoas para prestigiar a 17ª edição do evento.