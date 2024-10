Com 35.968 exemplares vendidos e um público estimado em 143 mil visitantes, a 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul se encerrou na noite deste domingo, na Praça Dante Alighieri. E da mesma forma que havia iniciado, com grande presença de público para as sessões de autógrafo, bate-papos e shows no palco principal, assim foi também o encerramento, que voltou a se beneficiar de um dia ensolarado.