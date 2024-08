Neste sábado (24), o DJ Zonattão, de Bento Gonçalves, é atração no Vem Pro Museu, evento do Museu de Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul. A programação é gratuita e ocorre na sede do Museu, na Rua Parque dos Nativos 545, em Porto Alegre, das 14h às 18h.