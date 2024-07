O Instituto de Leitura Quindim abriu as inscrições das férias de inverno no Ateliê Araçari para a criançada. A programação ocorre entre os dias 22 de julho e 2 de agosto, nos turnos da manhã, das 8h às 11h30min, e tarde, das 13h30min às 17h30min. Nas oficinas, estão incluídas atividades de arte e literatura, desenvolvidas por profissionais do Instituto.