Exposição "Bar.Barizar" fecha o Mês do Orgulho no bar Reffugio, em Caxias do Sul

O movimento pelos direitos da população LGBT+ tem como marco inicial o episódio que ficou conhecido como Revolta de Stonewall, ocorrido em 1969. No dia 28 de junho daquele ano, clientes de um bar gay de Nova York, The Stonewall Inn, cansados do desprezo e da violência com que eram tratados pelos policiais, resolveram reagir a uma batida, gerando uma rebelião. Nesta sexta-feira, no bar Reffugio, em Caxias do Sul, uma exposição temática irá trazer à tona o espírito ativista que surgiu no distrito de Manhattan há 55 anos.