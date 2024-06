Entre os dias 1º e 21 de julho, apaixonados por animais poderão conferir as obras do artista caxiense Andrey Visoná, de 25 anos, que vai expor pela primeira vez suas criações. A mostra Pets em Arte será no Shopping Villagio Caxias e tem visitação gratuita de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 11h às 22h.