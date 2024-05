Parceria de muito talento e de longa data, o quarteto Yangos e o violonista aregtino Lucio Yanel irão subir juntos ao palco do Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul, no próximo dia 24 (sexta-feira), às 20h. Os ingressos antecipados já estão à venda por R$ 30 na bilheteria (apenas em dinheiro).