A vida e a carreira artística breves, interrompidas tragicamente quando a caminhonete Veraneio em que viajava colidiu contra um ônibus entre Pelotas e Rio Grande, não impediram que José Mendes (1939-1974) se tornasse um ícone da cultura gaúcha. Neste final de semana, em Esmeralda, município que o artista tinha como seu por adoção, seu legado será celebrado com boa prosa e muita música, a fim de recordar pérolas como Pára, Pedro, As Coisas do Meu Rincão e Vá Embora Tristeza.