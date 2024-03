Os nomes dos 16 novos dançarinos da Escola Preparatória de Dança de Caxias do Sul foram divulgados nesta terça-feira (26) pela secretaria municipal da Cultura (SMC). O processo seletivo ocorreu no último sábado (23). As aulas se iniciam no dia 9 de abril e os aprovados devem realizar matrículas, junto dos pais ou responsáveis, até o dia 5 de abril, na secretaria da Escola Preparatória, no Centro de Cultura Ordovás.