Para desmistificar o papel da mulher e provocar a reflexão sobre corpos reais, a artista Deise Lume uniu duas paixões: a fotografia e o bordado para criar as obras da exposição Históricas - Olhares sobre Corpas, que entra em cartaz nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, no Prataviera Shopping, em Caxias do Sul.