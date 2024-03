Com um forno à lenha móvel, de 2,5 toneladas, o pizzaiolo Peterson Secco leva sua premiada pizza napoletana aos quatro cantos do mundo. A ideia, que ele nomeou como Pizza On The Road (Pizza na Estrada, em tradução para o português) foi reconhecida na International Pizza Expo, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro pizzaiolo da América Latina a ser agraciado com essa premiação.