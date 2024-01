A Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul irá abrir inscrições para seleção de bailarino(a) para compor o elenco. Os interessados devem se inscrever no período de 29 de janeiro a 20 de fevereiro de 2024, pelo e-mail ciadedanca@caxias.rs.gov.br, com o assunto: AUDIÇÃO.