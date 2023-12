Neste domingo (10), Carlos Barbosa terá programação natalina especial. É o Concerto Integração com as Orquestras de Carlos Barbosa, Veranópolis e Faria Lemos, além da solista Laura Dalmás. A regência fica por conta de Dirceu Andrioli. O palco do Parque da Estação recebe o espetáculo que promete animar o público com o clima natalino.