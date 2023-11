O mês natalino será recebido com uma grande celebração nesta sexta-feira em Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri. Para marcar a abertura da programação da Magia dos Encontros, a Orquestra Municipal de Sopros apresenta, às 20h, um concerto dedicado aos clássicos deste período do ano, recheado com algumas pérolas da música brasileira que vão bem em qualquer época.