Com sua 14ª edição em Caxias do Sul se aproximando, Mississippi Delta Blues Festival terá neste sábado mais um preview na sede social do Clube Juvenil. Será a partir das 21h, com a banda local Delta Jam fazendo o show de abertura para a tração principal da noite, o duo formado pelo guitarrista norte-americano Jesse Cotton Stone e pelo baterista radicado em Caxias do Sul Pedro Strasser, ex-Blues Etílicos.