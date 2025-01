Abrir as janelas

Bom Dia! A luminosidade deste amanhecer se faz convite à vida. Recomeçar é a nossa especialidade. Vibremos com as muitas possibilidades que a vida apresenta. Feliz dia!

"O sol ilumina todas as janelas, mas só as abertas se beneficiam dele.” (Lídia Vasconcelos)

Ao levantar, a primeira coisa que faço é abrir a janela. Olhar para fora é olhar para as muitas possibilidades que a vida oferece. Abrir as janelas é abrir-se para a claridade do amanhecer e para a alegria de estar vivo. No ato de abrir as janelas, o desejo de vida se faz presente. Queremos claridade, precisamos oxigenar o nosso universo existencial.

Leia Mais Viver é um ato de bravura diária

Deixar a janela fechada é não permitir que a vida seja saudada e iluminada. Não são poucas as casas que estão sempre com as janelas fechadas. Podemos deduzir que gostamos de nos fechar em nosso mundo, através do individualismo e da indiferença. O ser humano, como um todo, está voltado ao mundo, num transbordar contínuo da esperança e da paz.

Tudo no humano comunica, somos seres da comunicação. Não fomos feitos para o fechamento. Por isso, não convém deixar as janelas fechadas, assim como não devemos nos fechar num mundo pequeno e obscuro. A vida nos foi dada para transbordar, aprender coisas novas, contemplar o horizonte e realizar muitas ações.

Sei que os tempos atuais são marcados pelo medo. E o medo nos leva ao fechamento. O ideal seria trocar o medo pelo cuidado. É importante cuidar-se e cuidar daqueles que amamos. Muitas coisas mudaram. Já não podemos deixar a porta da casa sem chave, o carro aberto. Não é aconselhável sair de casa em determinados horários. Apesar de todo esse cenário, a vida não pode perder a espontaneidade.

Cuidar-se é um gesto de amor e de proteção. Num mundo em constante movimento, abrir as janelas do coração é um gesto grandioso e transformador. Vamos deixar de lado o medo e abraçar a vida com todas os desdobramentos que ela possibilita.